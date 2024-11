FdI Sostiene Sergio Mattarella ed Esclude Salvini

Chi avrebbe mai pensato a uno scontro tra Elon Musk e Sergio Mattarella? Questo è avvenuto a seguito di un post del CEO di Tesla, che ha messo in difficoltà Giorgia Meloni, premier e leader di Fratelli d’Italia, un partito fortemente legato al concetto di sovranità. Meloni si è trovata nella posizione di dover schierarsi con il presidente della Repubblica, isolando Matteo Salvini e la Lega.

Sull’homepage di Fratelli d’Italia spicca la foto di Meloni con il motto “Prima di tutto, sempre e comunque ITALIANI”, a sottolineare la centralità della sovranità nazionale. Il presidente Mattarella ha preso una posizione ferma contro Musk, rispondendo a commenti dell’imprenditore che mettevano in discussione le decisioni della giustizia italiana. Meloni ha cercato di mantenere un profilo basso, lasciando intendere che le parole del presidente devono essere rispettate.

In un dibattito su La7, Giovanni Donzelli, deputato di FdI, ha espresso una linea chiara contro l’intromissione di esterni nei problemi italiani, affermando che solo gli italiani devono decidere sulle questioni di giustizia del Paese. Ha anche criticato il Partito Democratico per non aver difeso Meloni quando era attaccata dall’estero.

Forza Italia ha supportato la posizione di FdI, con Paolo Barelli che ha dichiarato che le affermazioni di Mattarella riflettono una posizione coerente con i principi democratici e di sovranità. Tuttavia, la Lega di Salvini è apparsa isolata in questa situazione. Quando Musk ha attaccato la gestione dei migranti in Italia, Salvini ha sostenuto l’imprenditore, trovandosi nuovamente ai margini della coalizione di governo. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha cercato di minimizzare la questione, sostenendo che Musk non è un soggetto politico e che ogni controversia legata a lui sarebbe irrilevante nel contesto politico italiano.

In sintesi, la reazione di Meloni e del suo partito mette in evidenza una tensione interna alla maggioranza, tra la necessità di mantenere la sovranità nazionale e il legame con figure influenti a livello internazionale come Musk. La situazione ha riscontrato diverse reazioni tra i vari membri del governo, evidenziando così le complesse dinamiche politiche in atto.