FdI, Santanchè se ne va prima dalla direzione nazionale

La ministra per il Turismo, Daniela Santanchè, ha partecipato a un’importante assemblea di partito a Roma, arrivando con un treno da Milano. Nonostante il forte interesse mediatico, è riuscita a dribblare i cronisti e a lasciare l’evento in anticipo, giustificando la sua partenza con “impegni già in agenda”. Nella sala vicina a Piazza di Spagna, Santanchè ha mantenuto un profilo basso, decidendo di non intervenire dal palco, a differenza di altri ministri.

Seduta accanto a Giovanni Donzelli e al senatore Guido Castelli, ha preferito esprimere la sua posizione tramite un post su X, in cui ha sottolineato l’orgoglio per il lavoro del governo e la fiducia degli italiani. Quest’uscita sui social ha voluto dimostrare la sua intenzione di rimanere nel governo nonostante le polemiche e gli scossoni recenti. La mossa serve a rassicurare chi nutriva dubbi sulla sua permanenza.

Donzelli, intervistato al suo arrivo, ha espresso solidarietà verso Santanchè, affermando che la fiducia di Fratelli d’Italia nel suo operato non è mai venuta meno. Durante l’assemblea, nessuno dal palco ha fatto riferimento diretto alla ministra, rispettando probabilmente una richiesta di mantenere toni modesti. Solo il viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, ha rivolto un saluto a Santanchè mentre si alzava per andarsene. Ci sono state ipotesi che potesse tornare per continuare a partecipare, ma alla fine ciò non è avvenuto.