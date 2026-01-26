FdI contro il centrosinistra su Pescara

Il vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha respinto con decisione la narrazione “distorta e strumentale” portata avanti dal centrosinistra sulle elezioni comunali di Pescara. Secondo Testa, la sentenza del Consiglio di Stato parla di errori materiali, non di manipolazioni del voto, e ha ribadito che il Consiglio di Stato è stato chiarissimo: si tratta di errori procedurali, non di manipolazioni.

Testa ha anche ricordato che i presidenti di seggio non vengono nominati dal sindaco ma dalla Corte d’Appello, quindi pensare o suggerire che il sindaco Carlo Masci o il centrodestra abbiano interferito con le operazioni di voto è assurdo. L’avvocato Andrea Cocchini ha illustrato i contenuti della decisione del Consiglio di Stato, sottolineando che la sentenza non lascia spazio a interpretazioni arbitrarie e che il giudice amministrativo ha rilevato errori materiali nella verbalizzazione, non condotte fraudolente.

Stefano Cardelli ha accusato il centrosinistra di trasformare un errore burocratico in un caso politico inesistente, un atteggiamento definito “irresponsabile” perché rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La linea di Fratelli d’Italia è opposta: accettare la sentenza con rispetto e prepararsi a una campagna elettorale basata sui contenuti, sulle proposte e sui risultati.

Testa ha concluso con una stoccata politica all’onorevole Luciano D’Alfonso, intervenuto nei giorni scorsi sulla nomina della dirigente scolastica Chiara D’Ambrosio, definendolo un attacco scomposto e ingiustificato a una professionista stimata. Ha difeso la qualità delle persone e respinto ogni tentativo di delegittimazione pretestuosa, chiedendo di tornare a parlare di Pescara, dei suoi problemi reali e delle sue opportunità.