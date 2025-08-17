FBSPORT SUP Inflatable Board 15cm con Paddle Regolabile + Pompa

🔥 Offerta Amazon
FBSPORT Inflatable SUP Board, Stand Up Paddling Board, Stand Up Inflatable Paddle Board for Stand Up Paddling 15 cm Thickness, Surf with Adjustable Aluminium SUP Paddle + Pump
FBSPORT Tavola da Stand Up Paddling Gonfiabile
Scopri la nuova tavola gonfiabile FBSPORT, progettata per portarti a vivere emozionanti avventure sull’acqua. Con uno spessore di 15 cm e un nucleo a doppio strato, offre rigidità e galleggiabilità eccellenti, rendendola rapida, stabile e ideale per divertirti in acqua.
Caratteristiche principali
Completa di tutto il necessario, la tavola include uno zaino per il trasporto, una pompa con manometro e una pagaia in alluminio regolabile con manico ergonomico.
- Superficie Antiscivolo: La grande area antiscivolo garantisce una posizione sicura e un comfort eccezionale durante la navigazione.
- Ultra Leggera: I materiali leggeri assicurano un’accelerazione rapida e un facile controllo, perfetti per chi cerca agilità in acqua.
Specifiche della Tavola
- Dimensioni: 335 x 84 x 15 cm
- Capacità massima: 160 kg
- Pompa: Da 0 a 20 PSI
- Pagaia: regolabile da 163 a 204 cm
Contenuto del Pacchetto
- 1 x Tavola gonfiabile per Stand Up Paddle
- 1 x Pagaia telescopica in alluminio
- 1 x Fin centrale removibile
- 2 x Fin laterali fissi
- 1 x Pompa a mano
- 1 x Zaino per il trasporto
Realizzata in PVC di alta qualità, la tavola è resistente e garantisce un’ottima navigazione. Che tu sia un principiante o un esperto, questa tavola è perfetta per ogni livello di esperienza. Grazie alla sua facilità di gonfiaggio e al design compatto, sarai pronto a partire in pochi minuti.
Adatta per yoga, surf e gite in barca, ti permette di goderti momenti indimenticabili con amici e familiari. Il materiale antiscivolo in EVA garantisce sicurezza e comfort, mentre le cinture di sicurezza ti manterranno ancorato alla tavola.
Perché Scegliere FBSPORT?
- Facile da Trasportare: Pieghevole e leggera, puoi semplicemente inserirla nello zaino e portarla ovunque.
- Utilizzo Versatile: Perfetta per laghi, oceani, stagni e fiumi, è ideale per ogni avventura acquatica.
Non aspettare oltre! Fai il primo passo verso avventure indimenticabili e acquista ora la tua tavola gonfiabile FBSPORT. La tua avventura ti aspetta!
