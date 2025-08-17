26.8 C
FBSPORT SUP Inflatable Board 15cm con Paddle Regolabile + Pompa

Da StraNotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €169.99 – €161.49

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

FBSPORT Inflatable SUP Board, Stand Up Paddling Board, Stand Up Inflatable Paddle Board for Stand Up Paddling 15 cm Thickness, Surf with Adjustable Aluminium SUP Paddle + Pump

FBSPORT Tavola da Stand Up Paddling Gonfiabile

Scopri la nuova tavola gonfiabile FBSPORT, progettata per portarti a vivere emozionanti avventure sull’acqua. Con uno spessore di 15 cm e un nucleo a doppio strato, offre rigidità e galleggiabilità eccellenti, rendendola rapida, stabile e ideale per divertirti in acqua.

Caratteristiche principali

Completa di tutto il necessario, la tavola include uno zaino per il trasporto, una pompa con manometro e una pagaia in alluminio regolabile con manico ergonomico.

  • Superficie Antiscivolo: La grande area antiscivolo garantisce una posizione sicura e un comfort eccezionale durante la navigazione.
  • Ultra Leggera: I materiali leggeri assicurano un’accelerazione rapida e un facile controllo, perfetti per chi cerca agilità in acqua.

Specifiche della Tavola

  • Dimensioni: 335 x 84 x 15 cm
  • Capacità massima: 160 kg
  • Pompa: Da 0 a 20 PSI
  • Pagaia: regolabile da 163 a 204 cm

Contenuto del Pacchetto

  • 1 x Tavola gonfiabile per Stand Up Paddle
  • 1 x Pagaia telescopica in alluminio
  • 1 x Fin centrale removibile
  • 2 x Fin laterali fissi
  • 1 x Pompa a mano
  • 1 x Zaino per il trasporto

Realizzata in PVC di alta qualità, la tavola è resistente e garantisce un’ottima navigazione. Che tu sia un principiante o un esperto, questa tavola è perfetta per ogni livello di esperienza. Grazie alla sua facilità di gonfiaggio e al design compatto, sarai pronto a partire in pochi minuti.

Adatta per yoga, surf e gite in barca, ti permette di goderti momenti indimenticabili con amici e familiari. Il materiale antiscivolo in EVA garantisce sicurezza e comfort, mentre le cinture di sicurezza ti manterranno ancorato alla tavola.

Perché Scegliere FBSPORT?

  • Facile da Trasportare: Pieghevole e leggera, puoi semplicemente inserirla nello zaino e portarla ovunque.
  • Utilizzo Versatile: Perfetta per laghi, oceani, stagni e fiumi, è ideale per ogni avventura acquatica.

Non aspettare oltre! Fai il primo passo verso avventure indimenticabili e acquista ora la tua tavola gonfiabile FBSPORT. La tua avventura ti aspetta!

