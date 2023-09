FBBULES Cappello Fedora Cappello Stile Gangster Elegante Jazz Trilby Cappelli e Cappellini Classico Cappello in Feltro Ripiegabile in Viaggio Cappelli Panama per Uomo Donna

Descrizione prodotto

Circonferenza del cappuccio

56-58cm 55-62cm 55-60cm 55-60cm 56-61cm 56-58cm

Unisex

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Adulto

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Quattro stagioni

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 ottobre 2020

Produttore ‏ : ‎ zhuhaishi xiangzhou laixing dianzishanghang

ASIN ‏ : ‎ B08LCY635S

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Il design unisex lo rende adatto a uomini e donne, adatta perimetrale della testa ca 56-58cm/22-22.8 pollici.

Cotone

Chiusura: Pull on

Lavabile solo a mano

Cappello

Realizzato in materiale di alta qualità, il cappello è morbido, traspirante e resistente al sudore.

Il design del cappello stile gentleman rende l’indossatore più elegante e individuale, adatto a Padrino, Gentiluomo in occasioni speciali.

Nizza cappello, che può abbinare bene a qualsiasi abbigliamento in stile, ottimo regalo per i tuoi amici e familiari. Nota: a causa della compressione durante il trasporto, potrebbe essere causato un certo grado di deformazione. Se ci sono rughe, possono essere scomparse dopo una leggera stiratura.

26,99 €