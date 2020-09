“Facebook non è una cassa di risonanza per le idee di destra“. Questa la rassicurazione del fondatore Mark Zuckerberg in risposta alle critiche rivolte al social media, ritenuto di parte nella corsa alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Intervistato al programma ‘Axios su Hbo’, Zuckerberg ha detto come sia “semplicemente sbagliato” considerare Facebook guidato dai conservatori, nonostante i loro siano i post dall’interazione più elevata sulla piattaforma.

