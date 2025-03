Fazio: Riflessioni sull’Euro e le Dichiarazioni su Putin

Romano Prodi ha espresso supporto per l’idea di riarmo e ha invitato l’Europa a creare un esercito comune, definendolo un “passo necessario” per affrontare minacce come quella russa. In un’intervista a “Che Tempo Che Fa”, ha sottolineato che la difesa comune è un concetto che promuove da anni e ha detto che se si fosse agito prima, i conflitti attuali avrebbero potuto essere evitati.

Prodi ha commentato: “Se avessimo avuto un esercito europeo, probabilmente Putin non avrebbe attaccato l’Ucraina.” Ha inoltre rimarcato che l’unità tra i paesi europei è stata rinforzata dagli Stati Uniti e ha sollecitato una rapida attuazione dell’armamento europeo. Ha paragonato la situazione attuale a quella del passaggio all’euro, evidenziando che l’assenza di unanimità non dovrebbe essere un ostacolo. Ricordando che l’euro è stato adottato da 12 paesi, che poi sono diventati 19, ha affermato che serve un senso di sfida comune per unire l’Europa.

Criticando l’unanimità, Prodi ha detto che è “antidemocratica” e ha suggerito di orientarsi verso maggioranze qualificate nelle decisioni. Ha anche menzionato la questione delle disparità tra i paesi, sostenendo che il progetto di esercito europeo non funzionerebbe se alcuni paesi “comandano” e altri “pagano”, facendo riferimento in particolare a Francia e Germania. In tono scherzoso, ha liquidato Donald Trump e J.D. Vance, paragonandoli a un celebre duo comico americano.