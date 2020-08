”La scuola deve essere un posto sicuro, non è pensabile che qualche bambino si possa ammalare per incuria o per leggerezza”. Così Fabio Fazio in un video pubblicato sul suo profilo twitter. ”Siamo ormai all’ultima settimana di agosto, si avvicina l’apertura delle scuole e quindi uno dei temi più dibattuti di questi giorni per chi ha figli come me in età scolare è proprio la scuola”, aggiunge. ”E’ fondamentale che le scuole riaprano perché la scuola non è solo didattica ma anche socializzazione, imparare a crescere e fare amicizie -sottolinea il conduttore- ne siamo tutti consapevoli ma la scuola deve essere un posto sicuro, non è pensabile che qualche bambino si possa ammalare per incuria o per leggerezza. La scuola è anche un argomento difficile da trattare perché tutti siamo andati a scuola e tutti pensiamo di avere il diritto di sapere cosa fare”.

