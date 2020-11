“Mi dia una benedizione, ha capito in che contesto lavoro”. Vincendo De Luca e Fabio Fazio in versione ‘fratacchione’, atto secondo. a Che tempo che fa, l’intervento del governatore, a dir poco accalorato quando deve parlare della Campania zona rossa, prima di congedarsi chiede una benedizione al conduttore. “In quanto Frate Tuck la do a Robin Hood o a Sir Biss? Non ho capoito qual è il suo ruolo. Intanto, benedico… In nomine patri…”, dice Fazio. “Il mio è un ruolo semplice, di un uomo libero che non ha padroni e cerca di fare il proprio dovere per tutelare la propria comunità”, chiude De Luca.

