Fazio: Blitz dei Carabinieri e Sequestro per l’Azienda di Dolci – Le Accuse

Fabio Fazio ha acquisito l’azienda dolciaria Lavoratti 1938, che nel 2024 è stata multata per un totale di 60 mila euro a causa di gravi irregolarità nelle etichette dei prodotti. Il Nucleo Tutela Agroalimentare dei carabinieri ha scoperto che gli ingredienti indicati, come pistacchio di Bronte, sale marino di Trapani e nocciola di Giffoni, non corrispondevano al contenuto reale dei dolci. In seguito a un’ispezione presso la società Dolcezze di Riviera, proprietaria del marchio, sono emerse incongruenze tra le etichette e le autorizzazioni rilasciate dai Consorzi per le denominazioni Dop e Igp.

L’azienda ha pagato immediatamente la sanzione, ottenendo uno sconto del 30% per il pagamento tempestivo. Durante le verifiche, i carabinieri hanno sequestrato circa un quintale e mezzo di confezioni di cioccolato, corrispondenti a 1200 unità, del valore commerciale di quasi 19 mila euro, oltre a 5400 etichette pronte per essere applicate su uova pasquali, tavolette di cioccolato e tartufotti. In totale, all’azienda sono state comminate circa 13 sanzioni amministrative.

La notizia è stata riportata da diverse testate, tra cui La Verità e Libero Quotidiano, che hanno evidenziato come, al momento del verificarsi dei fatti, Fazio ricoprisse ancora il ruolo di presidente della società. La multa e il sequestro dei prodotti sono stati dunque il risultato di un controllo accurato da parte delle autorità, volto a garantire la corretta informazione e protezione dei consumatori nel settore alimentare.