Favoloso Calvino, Acea e Scuderie del Quirinale accendono Palomar

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, si è accesa nella serata di domenica Palomar, opera di luce che Giulio Paolini ha dedicato nel 1998 allo scrittore italiano. L’opera è stata installata, con il supporto tecnico di Areti, società del Gruppo Acea, in via XXIV Maggio, nei pressi delle Scuderie del Quirinale, che da venerdì 13 ottobre ospitano proprio la mostra Favoloso Calvino. La mostra è organizzata dalle Scuderie del Quirinale con la casa editrice Electa.