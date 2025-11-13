Favole Italiane con Max Paiella al Teatro Boni

Cambio di programma al Teatro Boni di Acquapendente. Domenica 16 novembre, alle ore 17:30, si svolgerà lo spettacolo “C’era una volta… Favole italiane” con Max Paiella, che sostituisce “L’uomo, la bestia e le virtù” di Pirandello, inizialmente previsto per questa data.

Max Paiella, nei panni di narratore, guiderà il pubblico attraverso una selezione di racconti popolari, leggende e versioni meno note delle favole, ispirandosi alla famosa raccolta di Italo Calvino. Questo viaggio nelle storie che hanno segnato l’infanzia di molte generazioni promette di emozionare e incantare gli spettatori.

I biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0763.733174 o 334.1615504, con la possibilità di prenotare anche tramite WhatsApp.