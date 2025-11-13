19.9 C
Favole Italiane con Max Paiella al Teatro Boni

Da stranotizie
Favole Italiane con Max Paiella al Teatro Boni

Cambio di programma al Teatro Boni di Acquapendente. Domenica 16 novembre, alle ore 17:30, si svolgerà lo spettacolo “C’era una volta… Favole italiane” con Max Paiella, che sostituisce “L’uomo, la bestia e le virtù” di Pirandello, inizialmente previsto per questa data.

Max Paiella, nei panni di narratore, guiderà il pubblico attraverso una selezione di racconti popolari, leggende e versioni meno note delle favole, ispirandosi alla famosa raccolta di Italo Calvino. Questo viaggio nelle storie che hanno segnato l’infanzia di molte generazioni promette di emozionare e incantare gli spettatori.

I biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0763.733174 o 334.1615504, con la possibilità di prenotare anche tramite WhatsApp.

