Favola di Natale: il lupo di Bologna nella neve

In una sera di dicembre, un piccolo lupo si sveglia in cima a una collina e osserva un misterioso oggetto bianco che scende dal cielo. Questo evento lo spinge a esplorare il mondo umano, trasformando prati in strade e lampioni in alberi. Questa scena è il prologo del libro “È come la neve. Una piccola storia d’amore”, scritto da Cristina Petit e Matteo Maria Zuppi per Solferino, che evoca con forza l’architettura di Bologna. La presentazione del libro avverrà domani alle 17 presso la Feltrinelli di piazza Ravegnana, con gli autori che parteciperanno a un dialogo condotto da Piero Di Domenico.

Cristina Petit spiega che il libro è concepito come una favola universale, simile a “Il Piccolo Principe”. L’ambientazione invernale, con la neve, è legata al Natale e riflette un tema caro all’autrice. La collaborazione con il cardinale Zuppi è nata su richiesta dell’editore, grazie a legami preesistenti tra Petit e Zuppi, sviluppatisi nell’ambiente scout. La prima occasione di incontro è stata la presentazione di un altro libro a Bologna, dove Zuppi ha condiviso il suo punto di vista su un tema importante.

Il processo di scrittura è stato caratterizzato da scambi creativi: Petit ha iniziato visualizzando il piccolo lupo che scendeva dai colli bolognesi, mentre Zuppi ha contribuito con storie ed esperienze personali. Hanno esplorato temi e valori, creando una narrazione ricca di significato. Petit spera che la favola trasmetta un messaggio di riconnessione con la parte migliore di noi, incoraggiando l’amore universale al di là di qualsiasi barriera.