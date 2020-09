Sono passate appena 24 ore dall’inizio del GF Vip 5 e nella casa di Cinecittà sta succedendo di tutto. Patrizia De Blanck si è cambiata davanti alle telecamere, Tommaso Zorzi ha abbandonato momentaneamente per motivi di salute e Flavia Vento vuole lasciare il gioco. Come se non fosse abbastanza poco fa Fausto Leali ha parlato di Benito Mussolini e Hitler.

“Se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per quella cattiva, Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità, ha fatto le pensioni. Poi è andato poi con Hitler, Hitler nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”.

Ovviamente sul web è scoppiata una grossa polemica e adesso sui social chiedono a gran voce la squalifica del cantante.

In effetti lo scorso anno Clizia Incorvaia è stata squalificata per aver tirato in ballo un pentito di mafia, in questo caso l’individuo nominato è pure peggio, si tratta di un mostro che deve essere ricordato per gli orrori che ha fatto vivere a milioni di persone.

Fausto Leali parla di Mussolini: il video.

non Fausto Leali che elogia Mussolini e il #GFVIP che cerca di censurare tutto😭😭 pic.twitter.com/GUKqCFm44f — domenico? (@NoAllora) September 15, 2020

Per tutti quelli che si stanno scandalizzando sul fatto che Fausto Leali abbia detto che Mussolini ha fatto anche cose buone vorrei far sapere o ricordare che: Insomma, buongiorno. #GFvip pic.twitter.com/csLpSRMF8h — BagnoTrash (@TrashAmmme) September 15, 2020

Sinceramente non amo le gogne pubbliche e gli over party, ma elogiare Mussolini in piena consapevolezza mi sembra pure peggio di dire Buscetta in un momento di rabbia #gfvip — Martina🌻 (@Mar3151) September 15, 2020

#GFVIP

Fausto Leali: Mussolini ha fatto anche cose buone per l’umanità. Siamo solo al primo giorno e il merdone è già stato sganciato — Sara (@Happiest_____) September 15, 2020

Dov’è l’over party per Leali? Dov’è la squalifica? Dov’è l’indignazione che avevate dopo la famosa scena in piscina per UNA frase che tanto ci tenete a ricordare sempre?

No perché questo sostiene convinto Mussolini e il fascismo in tv nel 2020 non so se vi rendete conto

#gfvip — N🌎 (@stanamysmile) September 15, 2020