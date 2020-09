Il Grande Fratello Vip non è iniziato neanche da una settimana che Fausto Leali – zitto zitto – ha già collezionato due scivoloni. Il primo è quando ha elogiato le “cose buone fatte da Mussolini”, mentre il secondo è quando si è schierato apertamente fra i sostenitori della N Word.

Nella giornata di oggi, infatti, il cantante ha più volte appellato Enock Barwuah con la N Word sostenendo che “nero è un colore, ne*ro una razza“.

“Ma perché è n***o ad Enock non glielo facciamo l’applauso?” ha detto Fausto Leali chiedendo ai compagni un applauso per Enock che aveva lavato i piatti. Quando quest’ultimo gli ha però fatto notare che la N Word è dispregiativa e non va usata, il cantante non ha chiesto scusa ma si è semplicemente giustificato: “Ma dai smettila, nero è un colore, n**o una razza“; aggiungendo in seguito: “Allora devo cambiare anche il titolo della mia canzone Angeli Negri perché è dispregiativo? Esiste da 50 anni!”

Immediata la risposta di Patrizia De Blanck da standing ovation:

“Ora ti fanno la stessa cosa che ti hanno fatto per Mussolini, sono caz*i tuoi”.

Amen.