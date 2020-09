Lunedì sera Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip e – intervistato da AdnKronos – ha confessato di aver accettato di buon grado il verdetto e di esser felice di esser tornato da sua moglie.

Ed ancora:

“Voglio ricordare che io canto Angeli Negri da 60 anni e che quella canzone è una canzone antirazzista. È una preghiera in cui si chiede come mai non c’è un angelo nero sugli altari. Ora non saprei cosa fare, forse dovrei toglierla dal repertorio? Mi sono guadagnato l’appellativo di ‘negro bianco’ per il mio modo di cantare ed ho intitolato così il mio terzo album. Il problema è che dopo due giorni che hai il microfono 24 ore su 24 te ne scordi e finisci per parlare senza grande attenzione, come se stessi rilassato in casa. Ma se dici una cavolata in casa con amici fai in tempo a dire: ho sbagliato. Lì no”,