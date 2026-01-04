Fausto Lama dopo Coma_Cose

Fausto Zanardelli, in arte Fausto_Lama, faceva parte del gruppo Coma_Cose insieme a Francesca Mesiano. Dopo la fine della loro storia d’amore, anche il progetto artistico è giunto al capolinea. Ora Fausto Zanardelli è in uscita con il suo singolo “A tanto così” e racconta cosa è successo con l’ex compagna di vita e di musica.

Nel testo del singolo, Fausto parla di una ragazza “che scintilla ma che è andata a scuola di calci nel cuore”. Il cantante conferma che il testo fa riferimento alla storia d’amore avuta con Francesca Mesiano, affermando che “lasciare quel tema in sospeso sarebbe stato una sconfitta da autore”. Fausto spiega che il progetto Coma_Cose era già collassato a livello creativo e che la musica era quello che teneva insieme la coppia, ma il sentimento si era già assopito.

Secondo Fausto, “mischiare amore e musica è pericolosissimo” e può portare a confondere i due aspetti. Dopo la separazione, sono stati cancellati due show in programma nei palazzetti, poiché non c’era più energia e voglia di costruire un racconto. I due si sono tolti dai social e non c’era più compartecipazione.

Fausto afferma che tra amore e musica si erano mescolate troppo le cose, portando a una perdita di lucidità e a una tensione che può portare al burnout. Ora tra i due c’è “amicizia e rispetto”, ma i Coma_Cose per ora non torneranno, poiché “esistono con me e Francesca” e senza uno dei due sarebbe un karaoke. Tuttavia, non escludono di tornare un domani, dopo un percorso in cui si sentiranno di essersi riappropriati delle loro persone, sia musicali che sociali.