Fauna selvatica nelle Cinque Terre

Il Parco nazionale delle Cinque Terre ha reso disponibile un questionario online sulla gestione della fauna selvatica dell’area protetta. Il questionario è uno strumento di raccolta dati che può essere compilato in forma anonima e fa parte di un lavoro di tesi del Master Fauna HD dell’Università dell’Insubria. I risultati del questionario saranno utilizzati esclusivamente per finalità di studio e approfondimento e saranno pubblicati sul sito del Parco nazionale delle Cinque Terre in un elaborato finale. Il questionario è disponibile online e può essere compilato da chiunque sia interessato a contribuire alla gestione della fauna selvatica del parco. I dati raccolti saranno utili per migliorare la comprensione della fauna selvatica presente nel parco e per sviluppare strategie di gestione efficaci. Il Parco nazionale delle Cinque Terre si occupa della protezione e della conservazione della fauna selvatica presente nel suo territorio e il questionario online è uno strumento importante per raggiungere questo obiettivo.