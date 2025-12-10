13.4 C
Roma
mercoledì – 10 Dicembre 2025
Animali

Fauna selvatica in Valbormida

Da stranotizie
Fauna selvatica in Valbormida

A Cairo Montenotte sarà inaugurata una mostra illustrata intitolata “Animali selvatici della Valbormida” presso la Biblioteca Civica. La mostra raccoglie tavole e opere dedicate alla fauna locale che popola boschi e vallate del territorio.

L’iniziativa propone un percorso artistico e divulgativo che valorizza la biodiversità e il patrimonio ambientale, avvicinando adulti, famiglie e scuole alla conoscenza della fauna valbormidese. La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2026, dal lunedì al sabato, con orario 9–12 e 14.30–18.

La mostra unisce arte, natura e divulgazione scientifica, ed è pensata per residenti, studenti e visitatori interessati a scoprire il fascino della fauna locale. L’inaugurazione si terrà alle 17.30 e sarà l’occasione per scoprire la ricchezza e la varietà degli animali selvatici della Valbormida.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Voli a Natale: prezzi in Italia più cari che all’estero
Articolo successivo
Black Lung: nuovo album Forever Beyond
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.