Fauna selvatica in Valbormida

A Cairo Montenotte sarà inaugurata una mostra illustrata intitolata “Animali selvatici della Valbormida” presso la Biblioteca Civica. La mostra raccoglie tavole e opere dedicate alla fauna locale che popola boschi e vallate del territorio.

L’iniziativa propone un percorso artistico e divulgativo che valorizza la biodiversità e il patrimonio ambientale, avvicinando adulti, famiglie e scuole alla conoscenza della fauna valbormidese. La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2026, dal lunedì al sabato, con orario 9–12 e 14.30–18.

La mostra unisce arte, natura e divulgazione scientifica, ed è pensata per residenti, studenti e visitatori interessati a scoprire il fascino della fauna locale. L’inaugurazione si terrà alle 17.30 e sarà l’occasione per scoprire la ricchezza e la varietà degli animali selvatici della Valbormida.