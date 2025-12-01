9.5 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Animali

Fauna selvatica in Sardegna

Da stranotizie
Fauna selvatica in Sardegna

La Regione interviene per affrontare l’aumento degli incidenti stradali legati alla fauna selvatica, destinando risorse specifiche anche al territorio di Castiadas. Il provvedimento, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, prevede un riparto dedicato ai Comuni più esposti al rischio di collisioni con le specie prioritarie.

Sono stati assegnati 136.000 euro ai Comuni di Sarroch e Castiadas, finalizzati alla gestione dei sinistri causati dal cervo sardo, classificato come specie prioritaria dalla Direttiva Habitat. Le risorse permetteranno di attivare interventi sperimentali di contenimento spaziale e allontanamento, installare dispositivi innovativi di prevenzione, rafforzare il monitoraggio e mettere in campo azioni mirate sui corridoi ecologici.

La presenza sempre più diffusa della fauna selvatica nei territori comunali e lungo le principali arterie stradali è un fenomeno in costante crescita, difficile da contenere e che richiede interventi coordinati e continuativi. A Castiadas l’ultimo caso di incidente stradale causato da fauna selvatica si è verificato nello scorso mese di agosto sulla provinciale 19, quando un’auto uscì di strada nel tentativo di evitare un cinghiale che stava attraversando la carreggiata. L’auto si ribaltò e prese fuoco, coinvolgendo un’ampia area di sterpaglie e un canneto adiacente alla sede stradale.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Carnevale storico a Sora
Articolo successivo
Concerto Stefano Tempia a Torino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.