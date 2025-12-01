Fauna selvatica in Sardegna

La Regione interviene per affrontare l’aumento degli incidenti stradali legati alla fauna selvatica, destinando risorse specifiche anche al territorio di Castiadas. Il provvedimento, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, prevede un riparto dedicato ai Comuni più esposti al rischio di collisioni con le specie prioritarie.

Sono stati assegnati 136.000 euro ai Comuni di Sarroch e Castiadas, finalizzati alla gestione dei sinistri causati dal cervo sardo, classificato come specie prioritaria dalla Direttiva Habitat. Le risorse permetteranno di attivare interventi sperimentali di contenimento spaziale e allontanamento, installare dispositivi innovativi di prevenzione, rafforzare il monitoraggio e mettere in campo azioni mirate sui corridoi ecologici.

La presenza sempre più diffusa della fauna selvatica nei territori comunali e lungo le principali arterie stradali è un fenomeno in costante crescita, difficile da contenere e che richiede interventi coordinati e continuativi. A Castiadas l’ultimo caso di incidente stradale causato da fauna selvatica si è verificato nello scorso mese di agosto sulla provinciale 19, quando un’auto uscì di strada nel tentativo di evitare un cinghiale che stava attraversando la carreggiata. L’auto si ribaltò e prese fuoco, coinvolgendo un’ampia area di sterpaglie e un canneto adiacente alla sede stradale.