Fauna selvatica in Lombardia

La Regione Lombardia ha liquidato interamente le quasi mille domande di indennizzo presentate dalle aziende agricole per i danni provocati dalla fauna selvatica, per un totale di 2,4 milioni di euro. L’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, spiega che questo sforzo economico permette di ristorare tutte le aziende per i danni subiti alle coltivazioni e alle strutture a causa della fauna selvatica, rappresentata in particolare da cinghiali, piccioni e altri ungulati.

La quota principale dell’indennizzo è stata stanziata dalla Regione Lombardia, mentre un 10% sarà coperto da Atc, Ambiti Territoriali di Caccia, e Comprensori Alpini di Caccia. Inoltre, è stato finanziato un progetto per azioni di contenimento delle nutrie nelle province di Mantova, Pavia e Brescia, per un totale di 225mila euro di contributi stanziati. Il finanziamento sosterrà progetti innovativi che prevedano l’impiego di operatori specializzati per attività di censimento, trappolaggio, cattura e smaltimento.

I provvedimenti rientrano nel piano triennale regionale sul contenimento della nutria, già finanziato con oltre 1,2 milioni di euro. L’assessore Beduschi sottolinea che la nutria è un tema non secondario perché questa specie invasiva danneggia i campi e compromette gli argini, e che i finanziamenti daranno strumenti immediati per lavorare in modo efficace.