Fauna selvatica in Italia

Da stranotizie
Fauna selvatica in Italia

Il comandante della Polizia provinciale, Piermario Pollieno, è impegnato nel coordinamento e supervisione delle Polizie locali per le Olimpiadi invernali. L’anno appena concluso si è rivelato impegnativo, con il progetto di riassestamento che sta proseguendo grazie alla sensibilità dell’attuale amministrazione provinciale.

Il comandante elenca i risultati raggiunti, tra cui la ricostituzione dello staff degli ufficiali, ora composto da un ufficiale vice comandante, un ufficiale addetto alla Polizia giudiziaria e controlli ambientali, due ufficiali addetti al settore caccia e gestione guardie volontarie provinciali. Il gruppo degli agenti ha ricevuto un incremento numerico di due unità, portando il totale a 10 agenti.

L’attività operativa della Polizia provinciale ha registrato circa 450 incidenti con la fauna selvatica sulla rete viaria della Provincia. Sono stati soccorsi e ricoverati presso il Cras provinciale 200 animali, registrate 35 predazioni da lupo e una da orso, controllati 800 cacciatori e registrate 330 violazioni amministrative accertate e sanzionate. Il comandante ringrazia gli appartenenti al Corpo per lo spirito di abnegazione e disponibilità dimostrati, soprattutto nelle risposte al servizio di pronta reperibilità in caso di incidenti con fauna selvatica.

