13.5 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Animali

Fauna selvatica in Emilia-Romagna

Da stranotizie
Fauna selvatica in Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha indetto un bando regionale da 2 milioni di euro per sostenere le imprese agricole e zootecniche che subiscono danni a causa della fauna selvatica. Il bando ha lo scopo di prevenire i danni alle imprese agricole e zootecniche causati da animali selvatici, come ad esempio i lupi. La Regione Emilia-Romagna intende così sostenere le imprese agricole e zootecniche che si trovano in difficoltà a causa di questi danni. Il bando è stato indetto per aiutare le imprese a prevenire e ridurre i danni causati dalla fauna selvatica.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Thailandia: record di turisti italiani
Articolo successivo
Muttippattu rivive in Kerala
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.