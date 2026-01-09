Fauna selvatica in Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha indetto un bando regionale da 2 milioni di euro per sostenere le imprese agricole e zootecniche che subiscono danni a causa della fauna selvatica. Il bando ha lo scopo di prevenire i danni alle imprese agricole e zootecniche causati da animali selvatici, come ad esempio i lupi. La Regione Emilia-Romagna intende così sostenere le imprese agricole e zootecniche che si trovano in difficoltà a causa di questi danni. Il bando è stato indetto per aiutare le imprese a prevenire e ridurre i danni causati dalla fauna selvatica.