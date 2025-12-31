Fauna selvatica e sicurezza stradale in Italia

Il Parco dei Mugetti organizza un incontro pubblico in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie dei Parchi Sovracomunali “Insubria-Olona” sul tema della sicurezza stradale in aree con presenza di fauna selvatica. L’incontro si svolgerà nella sala consiliare del municipio di Origgio e sarà l’occasione per discutere di come prevenire incidenti stradali con la fauna selvatica, come comportarsi in caso di emergenza e come essere risarciti in caso di danno.

Le Guardie Ecologiche Volontarie spiegheranno anche come comportarsi in caso di incontro occasionale con la fauna selvatica durante le escursioni nelle aree naturali. Recentemente, nel Parco dei Mugetti si è registrato un numero crescente di incidenti stradali con la fauna selvatica, quindi è importante sapere come prevenirli e come agire in caso di emergenza.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’incontro si tiene alle 21 e sarà l’occasione per discutere di questi importanti temi con gli esperti del settore.