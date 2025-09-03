25.6 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Animali

Fauna Romagnola: tra specie perdute e ritorni sorprendenti

Da StraNotizie
Fauna Romagnola: tra specie perdute e ritorni sorprendenti

Eraldo Baldini, storico, antropologo e romanziere, insieme a Massimiliano Costa, biologo e ornitologo, ha scritto il libro “Romagna selvatica ieri e oggi. Uomini, animali e ambiente in un territorio. Storia ed attualità di specie scomparse, resilienti, tornate e nuove arrivate”, edito da Il Ponte Vecchio. Questo volume, che conta 344 pagine ricche di illustrazioni e fotografie, si basa su quattro anni di ricerche e ha suscitato l’interesse di molti esperti, tra cui lo storico Alessandro Barbero.

La presentazione del libro si terrà il 5 settembre alle 19.30 nella Sala Nullo Baldini del Palazzo della Provincia a Ravenna, promossa da Slow Food Ravenna Aps in collaborazione con FAI e Lipu, sotto il patrocinio del Parco regionale del Delta del Po e della Provincia di Ravenna. Durante l’incontro, dialogheranno con gli autori la presidente Valentina Palli e il giornalista Oscar Manzelli.

Il libro esplora la fauna romagnola, evidenziando come alcune specie, come l’orso, i castori e i pellicani, vivessero un tempo nella regione, mentre la lontra è quasi scomparsa a causa della caccia e dell’inquinamento. Altre specie, come il cervo e il gatto selvatico, sono invece tornate o sono riuscite a resistere. Viene anche trattata la presenza di specie invasive, come il siluro e il granchio blu, che rappresentano nuove minacce ecologiche.

Oltre agli animali selvatici, il volume include riferimenti a specie legate alla cultura alimentare romagnola, come la Mora Romagnola e il sale dolce della Salina Camillone di Cervia. I nuovi arrivati, come i fenicotteri, arricchiscono le zone umide della regione. Gli autori considerano il lavoro come in continua evoluzione, con un focus sulla salvaguardia dell’ambiente e delle biodiversità. Alla fine della conferenza sarà proposta una visita guidata ai giardini e alla cripta Rasponi del Palazzo della Provincia, su prenotazione.

Articolo precedente
Scuola in Inghilterra vs Italia: il dibattito sui calendari
Articolo successivo
Minerva Festival Rutigliano: Musica d’Autore in Puglia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.