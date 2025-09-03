Fauna Romagnola: tra specie perdute e ritorni sorprendenti

Eraldo Baldini, storico, antropologo e romanziere, insieme a Massimiliano Costa, biologo e ornitologo, ha scritto il libro “Romagna selvatica ieri e oggi. Uomini, animali e ambiente in un territorio. Storia ed attualità di specie scomparse, resilienti, tornate e nuove arrivate”, edito da Il Ponte Vecchio. Questo volume, che conta 344 pagine ricche di illustrazioni e fotografie, si basa su quattro anni di ricerche e ha suscitato l’interesse di molti esperti, tra cui lo storico Alessandro Barbero.

La presentazione del libro si terrà il 5 settembre alle 19.30 nella Sala Nullo Baldini del Palazzo della Provincia a Ravenna, promossa da Slow Food Ravenna Aps in collaborazione con FAI e Lipu, sotto il patrocinio del Parco regionale del Delta del Po e della Provincia di Ravenna. Durante l’incontro, dialogheranno con gli autori la presidente Valentina Palli e il giornalista Oscar Manzelli.

Il libro esplora la fauna romagnola, evidenziando come alcune specie, come l’orso, i castori e i pellicani, vivessero un tempo nella regione, mentre la lontra è quasi scomparsa a causa della caccia e dell’inquinamento. Altre specie, come il cervo e il gatto selvatico, sono invece tornate o sono riuscite a resistere. Viene anche trattata la presenza di specie invasive, come il siluro e il granchio blu, che rappresentano nuove minacce ecologiche.

Oltre agli animali selvatici, il volume include riferimenti a specie legate alla cultura alimentare romagnola, come la Mora Romagnola e il sale dolce della Salina Camillone di Cervia. I nuovi arrivati, come i fenicotteri, arricchiscono le zone umide della regione. Gli autori considerano il lavoro come in continua evoluzione, con un focus sulla salvaguardia dell’ambiente e delle biodiversità. Alla fine della conferenza sarà proposta una visita guidata ai giardini e alla cripta Rasponi del Palazzo della Provincia, su prenotazione.