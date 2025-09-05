Fauna nei Dipinti: Scopri gli Animali di Sant’Antonio in Italia

Sabato 6 settembre si svolgerà un evento speciale alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, dedicata al santo protettore degli animali. Durante l’evento, intitolato “HIC sunt Viperae”, sarà possibile partecipare a una visita tematica seguita da una conferenza, organizzata in collaborazione con Daniele Pesce dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali.

Gli affreschi presenti nella Precettoria raffigurano una varietà di animali, tra cui maiali, capre, draghi e scorpioni. I maiali, in particolare, sono spesso associati all’iconografia di Sant’Antonio, poiché i monaci Antoniani utilizzavano il grasso di questi animali per curare le malattie della pelle, in particolare il fuoco di Sant’Antonio. Le capre, invece, appaiono nella processione di pastori, mentre draghi e scorpioni simboleggiano il male, come indicato nei vessilli dei “carnefici” di Cristo.

L’appuntamento avrà inizio alle ore 15.30 e proseguirà fino alla chiusura. Il costo per partecipare è di 7 euro, oltre al biglietto di ingresso, che è di 5 euro per gli adulti e 4 euro per il ridotto. Le riduzioni sono previste per minori di 18 anni, over 65 e gruppi di almeno 15 persone. I bambini fino a 6 anni e i possessori di Abbonamento Musei entreranno gratuitamente.

È obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro il giorno precedente, contattando il numero 011 6200603 o via email all’indirizzo [email protected]. Si consiglia di attendere una conferma per ritenere valida la prenotazione.