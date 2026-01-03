13.2 C
Fauna marina Argentina in pericolo

Da stranotizie
Il Centro di Recupero e Riabilitazione della Fondazione Mundo Marino ha presentato un bilancio critico sullo stato di salute della fauna marina lungo la costa argentina. Nel corso dell’ultimo anno, la malnutrizione, le lesioni e l’impatto diretto delle attività umane si sono confermate tra le principali cause di intervento sugli animali marini.

Sono stati assistiti complessivamente 338 animali, tra mammiferi marini, uccelli e rettili. La maggior parte degli esemplari era composta da individui giovani, particolarmente vulnerabili sia alle variazioni ambientali sia alle interferenze antropiche. 191 animali sono stati trovati vivi, mentre 147 sono stati rinvenuti senza vita durante le attività di monitoraggio lungo la costa.

Tra gli animali vivi, 130 sono stati trasferiti presso il centro di recupero per avviare un percorso di riabilitazione. Altri 61 esemplari sono stati assistiti direttamente in spiaggia, monitorati o ricollocati, poiché stavano attraversando processi naturali come il riposo o la muta del pelo, nel caso dei pinnipedi. Al termine dell’anno, 55 animali sono stati reintrodotti nel loro habitat naturale, 64 sono deceduti a causa delle gravi condizioni cliniche e 11 risultano ancora in cura, tra cui otto pinguini e tre leoni marini.

L’impatto antropico continua a rappresentare una delle minacce più rilevanti, con oltre il 60 percento degli interventi su mammiferi marini vivi che ha riguardato segnalazioni di animali disturbati durante il riposo in spiaggia. La malnutrizione e le ferite sono state altre cause comuni di ricovero, con il 60 percento dei casi di uccelli marini che ha riguardato malnutrizione e disidratazione.

Il numero di tartarughe liuto trovate senza vita è stato particolarmente allarmante, con l’81 percento degli esemplari registrati morti, spesso con segni di intrappolamento, ingestione di plastica o interazione con ami da pesca. Anche i dati sui delfini franciscana sono stati preoccupanti, con 56 esemplari morti e solo due trovati vivi, ma entrambi deceduti poco dopo a causa delle condizioni critiche.

