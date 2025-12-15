Fauna delle Alpi Liguri in mostra

L’Associazione Nova Kronos Ponente Ligure presenta la mostra fotografica “Selvatica – Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri”, promossa in collaborazione con Le Serre Village di Albenga. La mostra sarà allestita presso la galleria del centro commerciale “Le Serre” e conduce i visitatori in un affascinante viaggio alla scoperta della ricca biodiversità alpina ligure.
Le suggestive immagini, frutto del lavoro di talentuosi fotografi, immortalano gli animali selvatici nel loro habitat naturale, intenti a prendersi cura dei piccoli, in atteggiamenti giocosi o semplicemente immersi nella tranquillità del loro ambiente.
Il giorno 5 gennaio i volontari dell’associazione Nova Kronos saranno presenti per una raccolta di cibo per animali da destinarsi a quelli di persone in difficoltà.
