Ieri alle 6.45, un volontario a Savannah, in Georgia, è diventato il primo partecipante al mega-trial di fase 3 sul candidato vaccino sviluppato dalla società di biotecnologie Moderna in collaborazione con i National Institutes of Health. Si tratta di “un evento veramente storico per la vaccinologia”, ha dichiarato il celebre virologo Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (Niaid), parte degli Nih, come riferisce il ‘Washington Post’. Secondo l’esperto, probabilmente i ricercatori saranno in grado di dire se il vaccino Moderna-Nih è efficace entro novembre o dicembre, sebbene c’è una “possibilità distinta” che la risposta arrivi prima.

