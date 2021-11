Il virologo americano Antony Fauci mette in guardia dall’ipotesi che il coronavirus attuale si combini con gli altri tipi di coronavirus esistenti: “Sarebbe terribile! E d è naturalmente possibile”, afferma in un’intervista a Die Zeit in uscita domani, secondo un’anticipazione.

Fauci ricorda che il virus della Sars del 2004 aveva una mortalità del 10% e quello della Mers, comparso successivamente, avesse un tasso di mortalità del 25-35%. “Un virus che si trasmette in modo così facile come il Sars Cov-2 combinato con la mortalità di quelli precedenti sarebbe una catastrofe per la mortalità”, ha aggiunto. Secondo Fauci “l’incubo continua” e occorre uno sforzo a livello mondiale. “Credo sia pensabile che lo conterremo, ma non riesco a immaginare che lo annienteremo entro l’estate”, aggiunge.