Offerta di Lavoro: Fattorino L. 68/99 presso Azimut | Benetti

Azimut | Benetti, leader mondiale nel settore delle imbarcazioni da diporto di lusso, è alla ricerca di un Fattorino conforme alla Legge 68/99. Unisciti a noi per contribuire a creare emozioni uniche attraverso il nostro stile e la nostra qualità senza pari.

Responsabilità principali:

Gestione delle consegne e dei ritiri in modo efficiente e puntuale.

Collaborazione con il team per garantire un servizio clienti eccellente.

Mantenimento della sicurezza e della correttezza nelle operazioni di trasporto.

Requisiti:

Appartenenza alle categorie protette come da Legge 68/99.

Patente di guida valida.

Capacità di lavorare in team e forte orientamento al cliente.

Precisione e puntualità.

Se desideri entrare a far parte di una realtà dinamica e innovativa, invia la tua candidatura oggi stesso a [inserire indirizzo email o link per la candidatura]. Non perdere l’opportunità di costruire un futuro con noi!