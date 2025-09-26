16.1 C
Lavoro

Fattorino in Bici

Lavorando come Rider per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. La nostra squadra è composta da persone con diverse esperienze, ma unite dalla passione per l’arancione.

Stiamo cercando Riders a Trieste per consegnare cibo dai nostri ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili:

– Disponibilità per lavorare nel weekend e in vari orari settimanali.
– Contratti di 10/15/20 ore settimanali, in base alle disponibilità aziendali.
– Programma assegnato con una settimana di anticipo.

LA NOSTRA OFFERTA

Unirsi a Just Eat significa:

– Essere parte di una delle principali aziende di consegna cibo al mondo.
– Ricevere supporto da un team locale sempre disponibile.
– Avere opportunità di socializzare con persone da tutto il mondo.
– Ricevere attrezzatura necessaria per iniziare.
– Beneficiare di assicurazione completa.
– Congedo di maternità e paternità.

SALARIO E BONUS

Crediamo nel trattamento equo:

– Salario orario fisso, anche durante l’attesa degli ordini.
– Bonus per le consegne per aumentare le tue entrate.
– Mance completamente tue, senza percentuali.

REQUISITI

Per lavorare con noi, hai bisogno di:

– Avere 18 anni o più.
– Amare la vita all’aperto.
– Possedere una bici, e-bike o scooter.
– Patente valida, se guidi un veicolo a motore.
– Smartphone con piano dati.

Sei pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!


Sei pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!

