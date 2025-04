Fatti Insieme: Riflessioni sull’Aborto

Cristina Comencini, regista romana e figlia di Luigi Comencini, parla della sua vita e del rapporto con il figlio Carlo Calenda, leader del partito Azione, nell’intervista al Corriere della Sera. Ha avuto Carlo all’età di 18 anni, dopo essere rimasta incinta a 17. Comencini racconta di aver trascorso la giovinezza con i suoi figli, menzionando anche la nascita di Giulia e Luigi. Nonostante le sfide, lei non rimpiange la sua giovinezza.

In merito all’aborto, rivela di aver affrontato questa esperienza da adolescente e di essere stata tentata di abortire durante la sua prima gravidanza. Sottolinea che non voleva ripetere quella sofferenza. Comencini è convinta che la legge sull’aborto rimarrà intatta, affermando che molte persone si opporrebbero a eventuali modifiche.

Come donna di sinistra, il suo impegno politico si è concentrato sul femminismo, sostenendo che il pensiero delle donne può emergere solo se viene riconosciuto come un soggetto collettivo. Riguardo a Giorgia Meloni, pur avendo opinioni diverse, riconosce che sta facendo bene il suo lavoro. La regista riflette sull’importanza dei legami familiari e su come avere figli in giovane età abbia arricchito la sua esperienza di vita e professionale.