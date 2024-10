Fatica e Stima: Dritto e Rovescio, Floris e Formigli, Lontani dall’1%

Paolo Del Debbio, intervistato da Fanpage.it, ha discusso il suo approccio alla televisione, il rapporto con i colleghi Corrado Formigli e Giovanni Floris, e il suo legame con Mediaset. Attualmente conduce il programma “Dritto e Rovescio” in prima serata e ha recentemente ricevuto anche un appuntamento quotidiano con “4 di Sera”. Del Debbio ha ammesso che la gestione di entrambi i programmi sta diventando un compito impegnativo, in particolare il giovedì. Tuttavia, esprime soddisfazione per il fatto che gli ospiti, indipendentemente dalle loro posizioni politiche, si sentano a loro agio nel suo programma, sottolineando di mantenere un equilibrio tra governo e opposizione.

Riguardo ai suoi colleghi, Del Debbio ha espresso stima per Formigli e Floris, affermando che, sebbene siano rivali diretti, li considera professionisti di grande valore. Ha commentato un episodio in cui un dirigente Rai ha apostrofato Formigli, dichiarando di non parlare mai male dei colleghi. Ha aggiunto che, pur riconoscendo la competitività nel settore, c’è una differenza tra chi fa bene e chi ha risultati scarsi, riferendosi probabilmente a programmi come “L’altra Italia” di Antonino Monteleone, che ha registrato ascolti molto bassi.

Sul tema della nuova linea editoriale di Mediaset, che si preannuncia più centrista, Del Debbio ha negato di aver ricevuto direttive in tal senso. Ha affermato di non aver mai ricevuto indicazioni su come moderare il suo approccio e ha sottolineato che ogni conduttore è libero di seguire la propria linea editoriale. L’intervistato ha quindi chiarito che seguirà il suo percorso, senza farsi influenzare dalle scelte altrui.

In conclusione, Del Debbio si dice soddisfatto del suo lavoro e della libertà di espressione nel suo programma, affermando che la sua priorità è offrire uno spazio equo per tutti i punti di vista. Nonostante le sfide e le pressioni del settore, mantiene un forte impegno per il suo lavoro e l’inclusività nel dibattito pubblico.