Esiste un modo sicuro per riconquistare il piacere del contatto e la percezione del proprio corpo: stiamo parlando dello shiatsu, la tecnica di origine giapponese che usa la pressione delle mani per alleviare vari disturbi e riequilibrare l’energia dell’organismo. Proprio al contatto – anzi al “CON-TATTO”, come si legge nel programma dell’evento – è dedicata la decima edizione della Settimana dello Shiatsu (dal 18 al 25 settembre) organizzata da Fiseieo, la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, che riunisce scuole, associazioni e operatori del settore: un’occasione per partecipare a incontri e dibattiti sul tema, ma soprattutto per sperimentare gratuitamente un trattamento grazie all’iniziativa Studi Aperti (info www.settimanadelloshiatsu.it).