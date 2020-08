Lo studio

Guardate con il sopracciglio un po’ sollevato dall’insofferenza tutti quelli che si fanno selfie? Attenzione, perché quello strumento un po’ di egocentrismo e un po’ di frenesia, potrebbe anche salvarvi la vita. Già, perché un selfie inviato al proprio medico se non ci si sente bene potrebbe aiutarlo a individuare una patologia cardiaca, grazie a un software di intelligenza artificiale che analizza le foto dei volti. Un metodo semplice ed economico, senza alcun dubbio, ed è uno degli elementi che più sottolineano gli autori del nuovo studio, appena pubblicato su European Heart Journal.

Lo studio è il primo che dimostra che è possibile usare un computer con un algoritmo basato sulla tecnologia dell’apprendimento delle macchine per individuare malattie coronariche (Cad) analizzando fotografie del volto di una persona. Sebbene l’algoritmo debba essere ulteriormente sviluppato e comunque addestrato su volti di un numero maggiore di persone, di etnie differenti e con caratteri somatici diversi, i ricercatori credono che abbia il potenziale per essere utilizzato come modello di screening che potrebbe identificare possibili malattie cardiache nella popolazione generale o nei gruppi ad alto rischio.

Come screening

“Per quello che ne sappiamo è il primo lavoro che dimostra come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata nell’analisi facciale per individuare malattie cardiache. E’ un importante passo avanti nello sviluppo di un modello che potrebbe essere usato per stabilire il rischio di sviluppare una malattia cardiaca. O per chiedere ai pazienti di scattarsi un selfie per farsi uno screening. E procedere poi con esami diagnostici o una visita medica”, spiega il professor Zhe Zheng, che ha condotto la ricerca ed è vicedirettore del National Center for Cardiovascular Diseases del Fuwai Hospital di Pechino.

Per quelli ad alto rischio

“Il nostro obiettivo ultimo – continua – è sviluppare una applicazione per i pazienti ad alto rischio. Sarebbe economico, semplice ed efficace per identificare chi ha bisogno di ulteriori esami. Adesso procediamo con definizioni più precise dell’algoritmo e una validazione esterna su altre popolazioni ed etnie”.

Il viso è rivelatore

Se l’idea di un riconoscimento facciale vi sembra strana, è bene sapere che è già noto come alcune caratteristiche del viso siano associate ad aumentato rischio di patologie cardiache. Tra queste, i capelli grigi o diradati, le rughe, una particolare piega del lobo dell’orecchio (segno di Frank), gli xantelasmi (piccoli depositi giallastri di depositi di colesterolo sottocute, di solito sotto le palpebre) e l’arcus senile (un deposito di grasso e colesterolo sulla parte più esterna della cornea, che appare come un anello blu opaco, grigio o bianco non compatto). E’ comunque difficile, senza l’aiuto delle macchine, poter esaminare per un medico tutti questi elementi per predire o quantificare il rischio cardiovascolare.

Zheng e colleghi partendo da questa considerazione, hanno perciò pensato di utilizzare l’intelligenza artificiale, reclutando 5796 pazienti di otto ospedali cinesi nello studio che è andato avanti da luglio 2017 a marzo 2019. I pazienti sono stati sottoposti ad angiografia coronarica o a Ccta (tomografia angiografica coronarica computerizzata) per esaminare i vasi sanguigni; sono poi stati divisi casualmente in un gruppo di trattamento (5216 pazienti, il 90%) e uno di validazione (580, il 10%).

Quattro scatti

Ai pazienti del primo gruppo, infermieri addestrati appositamente hanno scattato quattro diverse foto del viso con una fotocamera digitale: una frontale, i due profili, e una vista dall’alto. In più, hanno intervistato i pazienti raccogliendo dati sul loro status socioeconomico, stile di vita, storia medica. Gli specialisti radiologi hanno poi assegnato – in base agli esami effettuati – il grado di malattia cardiaca, legato al numero di vasi ristretti del 50% o anche di più (stenosi ≥ 50%), e alla loro localizzazione. Questa informazione è stata utilizzata per creare, addestrare e validare l’algoritmo.

Un test su altri mille pazienti

I ricercatori hanno poi testato l’algoritmo su altri 1013 pazienti di nove ospedali cinesi, arruolati tra aprile e luglio del 2019, la maggior parte di etnia Han. Scoprendo che l’algoritmo superava di gran lunga i metodi esistenti per predire il rischio cardiovascolare (modello di Diamond-Forrester e il punteggio CAD). Nel gruppo di validazione, l’algoritmo ha correttamente individuato la presenza di malattia cardiaca nell’80% dei casi (sensibilità) e correttamente individuato l’assenza di malattia cardiaca nel 61% dei casi (specificità). Nel gruppo principale la sensibilità è stata dell’80% e la specificità del 54%.

Le performance

“L’algoritmo ha performance moderate – ha spiegato il professor Ji – e le informazioni cliniche aggiuntive non la migliorano. Potrebbe però essere usato facilmente per predire potenziali malattie cardiache, basandosi soltanto sulla foto del viso. Guancia, fronte e naso danno più informazioni all’algoritmo di altre zone del viso. In ogni caso abbiamo bisogno di migliorare la specificità, perché un tasso di falsi positivi del 46% può provocare ansia ai pazienti, e sovraffollare gli ospedali di persone che chiedono esami aggiuntivi che invece non sono necessari”.

Un potenziale nuovo

Nell’editoriale di accompagnamento allo studio, Charalambos Antoniades, professore di medicina cardiovascolare all’università britannica di Oxford e il collega Christos Kotanidis, scrivono che “complessivamente lo studio cinese fa luce su un nuovo potenziale strumento diagnostico e che la robustezza di approccio dello studio e il fatto che basti solo una immagine del volto come dato lo rende facilmente applicabile su larga scala”. Inoltre aggiungono che “usare un selfie come metodo di screening permette di filtrare la popolazione generale verso valutazioni cliniche più specifiche. Approccio particolarmente utile in zone del pianeta con poche risorse e programmi di screening deboli.

Gli aspetti etici

Ma le osservazioni al lavoro cinese riguardano anche aspetti non medici, ma etici. Il rischio infatti è quello di utilizzare i dati dei pazienti per un uso improprio e discriminatorio. “Una disseminazione non voluta di dati medici sensibili – scrivono – che possono essere dedotti da semplici immagini fotografiche pone un problema di protezione dei dati, che potrebbero anche essere usati per influenzare eventuali opzioni assicurative. Gli stessi timori sono già stati espressi per l’uso scorretto di dati genetici e devono essere presi in considerazione sull’uso dell’intelligenza artificiale in medicina”.

Gli autori della ricerca concordano su questo punto. “I problemi etici – ha confermato Zheng – nello sviluppo e applicazione di queste nuove tecnologie sono di importanza chiave. Dobbiamo fare attenzione alla privacy, alle implicazioni sociali e assicurative ed essere certi che questi modelli siano usati solo a scopi medici”.