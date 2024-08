“Fatelo dopo la mia morte” L’ultimo desiderio di Alain Delon, lo dovranno realizzare i figli

È venuto a mancare il celebre Alain Delon, un grande attore noto non solo per la sua bravura, ma anche per l’immensa bellezza. A quanto pare l’uomo aveva un ultimo grande desiderio prima di morire, motivo per cui avrebbe chiesto ai suoi figli di realizzarlo dopo la sua morte.

Alain Delon

Ecco di che cosa si tratta.

È morto Alain Delon: il mondo del cinema è in lutto

Oggi, 18 agosto 2024, è venuto a mancare uno dei più grandi attori e registi apprezzati in tutto il mondo. Ci riferiamo ad Alain Delon, grandissima icona di bellezza e bravura che purtroppo si è spento a 88 anni dopo una lunga malattia.

Alain Delon da giovane

A dare l’annuncio della sua dipartita i figli che hanno fatto un comunicato stampa in cui hanno annunciato la perdita del padre. Secondo quanto dichiarato, l’uomo si è spento in maniera serena nella sua casa di Douchy. In questo luogo ha potuto godere della vicinanza dei suoi affetti fino all’ultimo momento.

Ovviamente si tratta di un momento davvero delicato e doloroso per tutti, motivo per cui la sua famiglia ha chiesto di avere un po’ di rispetto anche sui social. Le cose per Alain sono cominciate a peggiorare nel 2019, quando è stato colpito da un ictus che lo aveva fortemente debilitato. Qualche anno dopo gli è stato poi diagnosticato un linfoma di natura maligna contro il quale c’era ben poco da fare.

L’ultimo desiderio dell’attore

Nonostante la malattia e tutte le conseguenze a lei legate, Alain era consapevole di come prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, in alcune occasioni, è stato lui stesso ad invocarlo. Per questa ragione aveva manifestato alcune disposizioni relative alla sua morte e a quello che sarebbe stato il dopo.

Alain Delon

Il regista aveva infatti deciso di allestire in anticipo la sua camera ardente nella sua villa, dichiarando come il suo desiderio fosse quello di essere sepolto sotto l’altare. Proprio per questa ragione l’uomo ha chiesto ai suoi figli di realizzare questa sorta di desiderio una volta morto, in maniera tale da trasformare in realtà questi suoi ultimi bisogni. Ci stringiamo dunque al dolore dei familiari per questa grandissima perdita.