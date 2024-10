Fata o Strega? Sono le categorie in cui, da sempre, siamo costrette. Per ques…

Fata o Strega?Sono le categorie in cui, da sempre, veniamo costrette. Per questo abbiamo scelto il nome Morgana per le nostre storie.Sorella di Re Artù, fino a quando Morgana dona le sue arti magiche ai Cavalieri della Tavola Rotonda, è rispettata e amata. Le cose cambiano quando quel potere inizia a tenerlo per sé.

Le nostre Morgane non credono agli stereotipi e nemmeno alla biologia come unica possibilità, sono fedeli solo a se stesse.

Morgana, il corpo della madre, è in tutte le librerie e store on-line.