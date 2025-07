FastwebMIIA: la rivoluzione italiana nell’intelligenza artificiale

Fastweb e Vodafone presentano FastwebMIIA, un modello linguistico innovativo con sette miliardi di parametri, concepito per essere leggero, veloce e facilmente integrabile. Questo sviluppo fa parte di un investimento annuale di circa 1,5 miliardi di euro in infrastrutture e tecnologie, forzando la transizione dell’azienda verso un ruolo di tech company.

Il CEO Walter Renna sottolinea che un quarto del fatturato deriva dalla vendita di servizi ICT, evidenziando l’urgenza di una strategia nazionale ed europea sulle infrastrutture tecnologiche per evitare una dipendenza da Stati Uniti e Cina. FastwebMIIA si distingue per la sua modularità e adattabilità, proponendosi come un’alternativa ai modelli linguistici generali.

Interamente sviluppato in Italia e conforme all’AI Act europeo, FastwebMIIA è supportato da una rete in fibra e 5G, data center avanzati e un supercomputer Nvidia DGX SuperPOD. I vantaggi principali di questo modello sono la sua efficienza, grazie alla leggerezza e ai costi contenuti; la sicurezza, dovuta alla tracciabilità dei dati italiani; e la personalizzazione, che permette applicazioni in diversi ambiti, dal legale alla sanità.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo significativo nei processi aziendali, come dimostrato dall’utilizzo di chatbot nei call center, facilitando una migliore assistenza ai clienti. FastwebMIIA è disponibile con una licenza gratuita per uso personale e accademico, mentre è prevista una licenza a pagamento per usi commerciali.

L’azienda ha già implementato oltre 100 casi d’uso attivi nelle sue operazioni, investendo nella formazione di oltre 3.000 dipendenti sull’AI generativa, consolidando così la sua strategia orientata verso la sovranità digitale nelle infrastrutture tecnologiche.