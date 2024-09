Fastweb lancia il servizio di biglietteria mobile in nove città

Fastweb ha lanciato un servizio di Mobile Ticketing che consente ai propri clienti di Milano, Roma, Napoli, Bari, Padova, Teramo, Latina, Olbia e Salerno di acquistare biglietti per il trasporto pubblico, ticket per la sosta e ricaricare veicoli elettrici tramite SMS, utilizzando il credito telefonico. Dal lancio del servizio, gli utenti possono acquistare biglietti per il trasporto locale, ticket per la sosta su strisce blu e accessi a zone a traffico limitato (ZTL) inviando un SMS al costo di 0,29 euro con un messaggio predefinito, specifico per ciascuna città, disponibile sul sito Fastweb.

Dopo l’invio del messaggio, i clienti ricevono due conferme via SMS: la prima conferma l’acquisto, indica il costo del biglietto e include un QR code; la seconda, inviata dal numero 4800, riepiloga il costo del servizio SMS. Inoltre, il servizio di Mobile Ticketing permette anche di ricaricare veicoli elettrici in tutta Italia, grazie alla collaborazione con Duferco Mobility, un operatore chiave nella mobilità elettrica. Per ricaricare il veicolo, gli utenti devono inviare un SMS con il numero della colonnina Duferco al numero 4882882. Dopo aver ricevuto la conferma via SMS, la ricarica si avvierà automaticamente.

Questo servizio è stato sviluppato in partnership con Digital Virgo Group, specializzato in soluzioni di pagamento con credito telefonico, che supporta operatori di telecomunicazioni in tutto il mondo. Fastweb prevede che, a partire dal 2025, il servizio verrà esteso gradualmente a un numero sempre maggiore di città.

I clienti che desiderano ulteriori informazioni possono consultare la loro area personale di MyFastweb. Con questa innovativa soluzione, Fastweb mira a semplificare l’accesso ai mezzi di trasporto e ai servizi di ricarica per veicoli elettrici, rendendo la mobilità urbana più accessibile e conveniente.