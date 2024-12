Fastweb e Unitirreno: Nuova Collaborazione per un’Infrastruttura Digitale Sottomarina

Unitirreno, una joint venture tra Unidata S.p.A. e il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG (IPC), ha siglato un accordo strategico con Fastweb S.p.A. per la realizzazione di una nuova infrastruttura digitale sottomarina di circa 890 chilometri che collegherà Mazara del Vallo a Genova, con diramazioni verso Roma e Olbia. Fastweb acquisirà parte della rete sottomarina in fibra ottica, con possibilità di estendere ulteriormente l’acquisizione a sezioni strategiche. La partecipazione di Fastweb evidenzia l’importanza del progetto, che mira a potenziare le infrastrutture di connettività in Italia, facilitando i collegamenti con le principali direttrici europee e del Mediterraneo.

L’accordo prevede anche una partnership commerciale, in cui Fastweb utilizzerà i propri canali di vendita per la commercializzazione della fibra sottomarina di Unitirreno. Quest’iniziativa si inserisce negli investimenti di Fastweb, attiva nel consorzio Open Hub Med e nell’Internet Exchange Ge-DIX di Genova, mirando a creare una connessione strategica tra la Sicilia e Genova, snodo cruciale per le rotte europee.

Unitirreno ha già iniziato i lavori per le Landing Stations a Mazara del Vallo, Roma e Olbia, progettate per garantire applicazioni a bassa latenza e rispondere alle crescenti esigenze di connettività. La posa del cavo sottomarino è prevista da gennaio 2025, con completamento per giugno 2025. Il sistema avrà un’architettura open cable all’avanguardia, con una capacità di 480 Tbps lungo la tratta Genova-Mazara del Vallo, consolidando la posizione dell’Italia come hub strategico nel Mediterraneo.

Fabrizio Casati di Fastweb ha sottolineato che l’accordo potenzia la loro strategia di miglioramento delle infrastrutture, mentre Andrea Cornetti di Unitirreno ha evidenziato l’intenzione di trasformare l’Italia in un hub di connettività, ringraziando Fastweb per la collaborazione. Renato Brunetti ha aggiunto che l’accordo rappresenta un passo significativo per Unitirreno, e che questa infrastruttura sottomarina supporterà interconnessioni tra Europa, Africa, Medio Oriente ed Estremo Oriente, con l’aspettativa che il mercato riconoscerà il valore di questa iniziativa per il futuro digitale dell’Italia.