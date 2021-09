Fast Animals and Slow Kids, È già domani: la tracklist del nuovo album della band e le date del tour nel 2022.

Gli ‘animali notturni’ sono tornati. Due anni dopo l’ultimo album, intitolato proprio così, e con in mezzo una pandemia che ha stravolto le vite di tutti noi, compresa la loro, i Fast Animals and Slow Kids sono pronti a lanciare un nuovo album. S’intitola È già domani, è in uscita il 17 settembre e sarà accompagnato anche da un tour nei club italiani. Non da ora, ma dalla primavera 2022. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo progetto del gruppo di Aimone Romizi.

Fast Animals and Slow Kids: È già domani

Il disco è stato presentato dallo stesso gruppo in una conferenza stampa il 13 settembre, a soli quattro giorni dall’uscita. Il senso dell’intero lavoro è stato cristtallizzare i momenti e ciò che abbiamo vissuto: “In questi due anni abbiamo veramente riposizionato al centro dei nostri pensieri il concetto di tempo, inteso come tempo che spendiamo per noi stessi e tempo che spendiamo nei confronti del futuro“.

Con questo progetto i FASK aprono una nuova pagina della loro carriera. A partire dalla presentazione dell’album alla stampa, la prima nella loro storia artistica. Quello che sta per arrivare è infatti il loro primo disco di condivisione: “Per tanti anni siamo rimasti chiusi all’interno delle nostre teste, dando delle risposte a noi stessi. I nostri dischi sono in pratica un racconto emozionale di noi stessi. Per la prima volta con questo album ci sono dei pensieri che non chiudiamo e rimangono in sospesi“.

Di seguito la tracklist del nuovo lavoro:

1 – È già domani

2 – Stupida canzone

3 – Cosa ci direbbe (feat. Willie Peyote)

4 – Lago ad alta quota

5 – Fratello mio

6 – Senza deluderti

7 – Come un animale

8 – Rave

9 – Un posto nel mondo

10 – In vendita

11 – Portami con te

12 – È già domani ora

Concerti Fast Animals and Slow Kids: il tour 2022

Il 2022 potrebbe diventare, chissà, magari il primo anno dei FASK a Sanremo. Intanto, però, la cosa certa è che sarà il loro ritorno in tour nei club italiani. Un tour elettrico, dopo quello acustico nell’estate 2021 per ripercorrere dieci anni di carriera. Questo il calendario finora annunciato:

– 7 aprile a Parma

– 9 aprile a Bologna

– 12 aprile a Padova

– 15 aprile a Firenze

– 19 aprile a Torino

– 30 aprile a Napoli

– 3 maggio a Roma

– 6 maggio a Milano

