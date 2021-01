Fasma a Sanremo 2021 con Parlami: il significato del brano e la sua storia nel Festival della canzone italiana.

Passare dalle Nuove Proposte ai Campioni di Sanremo non è impossibile. Solitamente capita ai vincitori dell’anno precedente, ma può capitare che a essere premiati siano anche artisti che hanno mancato il successo. Lo sa bene Fasma, nel 2020 protagonista tra i giovani e nel 2021 atteso come Campione dal curriculum scarno ma dal talento evidente. Sarà lui la rivelazione del Festival?

Fasma, Parlami: il significato

Per sentirsi vivo, Fasma è già pronto a calcare, a distanza di un anno, il palco dell’Ariston. Ma stavolta tra i Big della kermesse. E non senza merito. Per l’occasione il trapper romano ha scelto di presentare il brano Parlami.

Questo il significato del brano, spiegato dall’artista su RaiPlay: “Il pezzo che abbiamo portato si chiama Parlami. Non vi dico di cosa tratta, poiché ogni persona si potrà immaginare nel testo la propria esperienza. Le sonorità che abbiamo scelto per il pezzo ci appartengono e sono l’evoluzione dell’anno scorso, ma con qualcosa di totalmente nuovo. Penso che siamo cresciuti dall’anno scorso. La rinascita è il tema più importante di quest’anno“.

Fasma a Sanremo

La storia di Fasma al Festival di Sanremo è una storia recente, una storia che tutti i suoi fan ricordano ancora benissimo, ma anche chi lo ha scoperto solo recentemente. Nel dicembre 2019 ha superato le selezioni a Sanremo Giovani, garantendosi quindi un posto al Festival del 2020 tra le Nuove Proposte. Nella 70esima edizione della kermesse partecipa con il brano Per sentirmi vivo, il suo più grande successo, che gli è valso il terzo posto in classifica.

Nonostante il mancato successo, è stato preferito a Leo Gassmann nel cast del 2021, dove debutterà direttamente tra i Big con Parlami. Con quali prospettive si presenterà al Festival? Molto dipenderà probabilmente dalla canzone, ma potrebbe essere proprio lui una delle rivelazioni di questa edizione di Sanremo. Forse non vincerà, ma l’ingresso in top 10 sembra scontato, con buone chance anche di top 5.

