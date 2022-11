Fashion Style, nuove accuse: “Lui ha un’altra persona da anni” replica di Federico

La scorsa settimana l’influencer Alessandro Rosica ha dichiarato sui social che Federico Fashion Style avrebbe avuto una vita parallela e la notizia ha fatto il giro del web, ed è anche finita in tv. Ieri in un lungo video sfogo l’hair stylist ha negato tutto ed ha minacciato provvedimenti legali: “Non ho vite parallele. Sappi che non ho nulla da temere e tu pagherai in sede giudiziaria. Trovati un buon avvocato e a presto“. Rosica ha replicato a queste parole con una lunga diretta, durante la quale si è scagliato contro Fashion Style dandogli del bugiardo e aggiungendo altri dettagli al suo racconto sulla presunta ‘vita parallela’.

“Stai dicendo tante bugie e lo sai. Lui è stato pure in crociera con la figlia h 24. La figlia la vede come e quando gli pare. Letizia vive a casa di Federico, quindi come fa a vietargli di vedere la figlia? Lui mi fa solo pena e si sta rendendo ridicolo. Apprezza Letizia che non ti chiede denaro e non dice bugie. Lei è una bravissima ragazza. Tu non hai più dignità, l’hai persa. Nella tua vita sbeffeggi gli altri e sei un co***ne. Letizia non lavora più da te e sta lavorando in un altro centro di parrucchieri. Se ha messo degli orari per le chiamate è perché lei lavora. Ma lui può vedere la bambina sempre.

Se tra loro è finita è perché lui aveva un’altra vita. Lui ha un’altra persona vicino da tanti anni, questo dico quando parlo di doppia vita. Ha paura di queste dichiarazioni che faccio. Chi è, è, uomo, donna, gay, etero, trans, non lo dico.

Si capisce che non stavano insieme, ma non è vera della cosa che si sono lasciati 3 anni fa. O dice che è sempre stato single o dice che ci stava fino a pochi mesi fa, si deve decidere.

Lei non lavora più con lui anche questo ve lo assicuro. Ragazzi è tutto finto, nessuno dei due è santo. Letizia sapeva della doppia vita di Federico e non le andava giù. O meglio non sopportava che fosse tutto pubblico. Era più amicizia che altro tra loro. Il signorino è sempre a Napoli e tutti sanno. A Napoli ci sono solo boni mi state scrivendo. Infatti quello che dico io è bono. Io non voglio male a Federico, però lui ha attaccato me e Letizia. Davvero non c el’ho con lui, ma non deve farmi passare per bugiardo”.