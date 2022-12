Fashion Style fa chiarezza sulla sua presunta omosessualità: “Il mio modo di essere”

Da quando è diventato un personaggio noto in molti hanno chiesto a Federico Fashion Style se fosse gay, nonostante l’hairstylist avesse una fidanzata e una figlia. In certe occasioni Federico ha preferito svicolare e non rispondere direttamente (più che lecito), in altre invece si è dichiarato etero ed ha anche aggiunto di non avere nulla da nascondere. Al magazine Nuovo, Fashion Style ha rivelato che ognuno può amare chi vuole, ma ha anche aggiunto che non intente dare spiegazioni a nessuno.

Lauri al settimanale di Riccardo Signoretti ha anche spiegato come mai – secondo lui – in molti pensano che lui sia omosessuale: “Io gay? Non vi riguarda. […] Queste voci sulla mia presunta omosessualità? Lo so che ci sono. In realtà è un argomento che è sempre venuto fuori nel tempo. Come mai? Credo sia riferito anche al mio modo di essere, il fatto che sono glamour. Ma non devo dare spiegazioni a nessuno“.

Nelle ultime settimane sul conto dell’hairstylist erano circolati diversi rumor, non solo sulla presunta omosessualità. Qualcuno infatti ha parlato di una vita parallela e di storie portate avanti quando stava ancora con Letizia, ma va detto che Federico ha categoricamente smentito.

“Un nuovo Federico” parla Fashion Style.

Dopo l’avventura a La Pupa e il Secchione Show e Il Salone delle Meraviglie, Federico tornerà in tv con nuovi progetti. Fashion Style ha spiegato che presto vedremo un nuovo Federico.

“Cosa mi riserva in futuro dopo il successo de Il Salone delle Meraviglie? Di sicuro ci sarà un nuovo Federico. Tante cose mi hanno fatto capire che è importante concentrarsi anche su sé stessi. Oggi ho deciso di dedicarmi al mio lavoro, che è la mia ragione di felicità. Non parlo tanto per una questione economica, ma perché mi aiuta a non pensare. Voglio guardarmi allo specchio e capire realmente quello che voglio e che non voglio dal mio percorso di vita. Prossimamente scoprirete quello che ho deciso”.