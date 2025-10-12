Fashion Designer Senior a Milano: Scopri la tua creatività nel cuore della moda

Titolo lavoro: Fashion Designer senior



Azienda: Manpower



Descrizione lavoro:

Si ricerca un/una Fashion Designer con esperienza consolidata e forte creatività per gestire l’ufficio sviluppo e ricerca prodotti. Le responsabilità includono la supervisione del processo di design, la partecipazione a eventi di settore e viaggi di ricerca per rimanere aggiornati sulle tendenze. Sono richieste competenze nella creazione di collezioni, capacità di lavoro in team e un forte senso estetico. Tra i vantaggi offerti, si evidenziano opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Ancona



Data pubblicazione: Sat, 27 Sep 2025 22:50:59 GMT

