Fashion Designer a Milano: Unisciti a un Team Innovativo nel Cuore della Moda

Titolo lavoro: FASHION DESIGNER



Azienda: Oniverse



Descrizione lavoro:

Per l’area Ufficio Stile di Oniverse, è richiesta una figura professionale creativa e innovativa con esperienza nel design della moda. Le principali responsabilità includono la creazione di collezioni originali, ricerca delle tendenze e sviluppo di progetti creativi in linea con l’identità del brand. I candidati ideali devono possedere competenze solide in fashion design, un buon occhio per i dettagli e capacità di lavorare in team. Tra i vantaggi offerti, Oniverse propone un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale all’interno di un gruppo consolidato e dinamico.



Località: Verona



Data pubblicazione: Sat, 19 Jul 2025 22:08:11 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo