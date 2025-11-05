Fashion Designer a Milano: Unisciti a un Team Innovativo nel Cuore della Moda

Titolo lavoro: FASHION DESIGNER
Azienda: Oniverse
Descrizione lavoro:
Per l’area Ufficio Stile di Oniverse, è richiesta una figura professionale creativa e innovativa con esperienza nel design della moda. Le principali responsabilità includono la creazione di collezioni originali, ricerca delle tendenze e sviluppo di progetti creativi in linea con l’identità del brand. I candidati ideali devono possedere competenze solide in fashion design, un buon occhio per i dettagli e capacità di lavorare in team. Tra i vantaggi offerti, Oniverse propone un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale all’interno di un gruppo consolidato e dinamico.
Località: Verona
Data pubblicazione: Sat, 19 Jul 2025 22:08:11 GMT
