Fashion Designer a Milano: Creatività senza limiti

Titolo lavoro: FASHION DESIGNER



Azienda: Synergie



Descrizione lavoro:

Synergie Italia spa, filiale di Ancona, è alla ricerca di un/a Fashion Designer per un’azienda cliente. La persona selezionata sarà responsabile della creazione e dello sviluppo di collezioni, occupandosi della qualità e della gestione del prodotto fino alla fase finale. È richiesta un diploma o una laurea in Fashion Design o discipline affini, oltre a competenze nella progettazione e conoscenza delle tendenze del settore. Tra i vantaggi offerti dal lavoro ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente dinamico.



Località: Ancona



Data pubblicazione: Sat, 13 Sep 2025 22:14:16 GMT

