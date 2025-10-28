13.7 C
Lavoro

Fashion Designer a Milano: Creatività senza limiti

Titolo lavoro: FASHION DESIGNER

Azienda: Synergie

Descrizione lavoro:
Synergie Italia spa, filiale di Ancona, è alla ricerca di un/a Fashion Designer per un’azienda cliente. La persona selezionata sarà responsabile della creazione e dello sviluppo di collezioni, occupandosi della qualità e della gestione del prodotto fino alla fase finale. È richiesta un diploma o una laurea in Fashion Design o discipline affini, oltre a competenze nella progettazione e conoscenza delle tendenze del settore. Tra i vantaggi offerti dal lavoro ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente dinamico.

Località: Ancona

Data pubblicazione: Sat, 13 Sep 2025 22:14:16 GMT

