21.4 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Lavoro

Fashion Designer a Milano: Creatività e Innovazione per il Settore Moda

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: FASHION DESIGNER

Azienda: Synergie

Descrizione lavoro:
Synergie Italia spa, filiale di Ancona, è alla ricerca di un/a Fashion Designer per un’azienda cliente. La figura sarà responsabile della creazione e gestione dei prodotti, seguendo tutte le fasi fino alla loro realizzazione finale. Sono richiesti un diploma o laurea in Fashion Design o discipline affini e una precedente esperienza nel settore. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Ancona

Data pubblicazione: Sun, 14 Sep 2025 00:20:54 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Riforma del gioco online in Italia: nuove opportunità positive
Articolo successivo
Infarto sul Bus: Ex Arrestato Dopo Chiamata della Vittima
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.