Fashion Designer a Milano: Creatività e Innovazione per il Settore Moda

Titolo lavoro: FASHION DESIGNER



Azienda: Synergie



Descrizione lavoro:

Synergie Italia spa, filiale di Ancona, è alla ricerca di un/a Fashion Designer per un’azienda cliente. La figura sarà responsabile della creazione e gestione dei prodotti, seguendo tutte le fasi fino alla loro realizzazione finale. Sono richiesti un diploma o laurea in Fashion Design o discipline affini e una precedente esperienza nel settore. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Ancona



Data pubblicazione: Sun, 14 Sep 2025 00:20:54 GMT

