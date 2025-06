Fase a Gironi Mondiale per Club 2025: Ultimi Incontri!

Il Mondiale per Club 2025 sta per raggiungere il culmine della sua fase a gironi, creando aspettative elevate tra gli appassionati di calcio. La competizione, che coinvolge 32 squadre, si prepara a vivere le ultime sfide decisive per accedere agli ottavi di finale.

Le partite di questa sera segneranno l’epilogo del girone A, con Inter Miami che affronterà il Palmeiras e il Porto che giocherà contro l’Al Ahly. Le dinamiche sono simili a quelle di altre competizioni internazionali, con tutti i gruppi coinvolti che giocano in contemporanea per garantire la massima competitività. Nel girone B, il Seattle Sounders sfiderà il PSG, mentre l’Atletico Madrid se la vedrà contro il Botafogo. Il girone C proporrà il match tra Benfica e Bayern, accompagnato da Auckland City contro i Boca Juniors. Allo stesso modo, il girone D vedrà Esperance Tunis affrontare il Chelsea e il Los Angeles sfidare il Flamengo. Nei gironi E e F, sono programmati gli incontri di Inter contro il River Plate, e Mamelodi contro il Fluminense, con Borussia Dortmund che affronterà gli Ulsan HD. Infine, nel girone G, la Juventus si confronterà con il Manchester City, mentre la sfida conclusiva del girone H metterà di fronte il Salisburgo e il Real Madrid, affiancando Al-Hilal e Pachuca. Con questi confronti, le squadre cercheranno di assicurarsi un posto nei turni a eliminazione diretta.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it